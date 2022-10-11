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Haberler Muğla 10.10. 2022 çılgınlığı

10.10. 2022 çılgınlığı

11.10.2022

10.10. 2022 çılgınlığı

MUĞLA Fethiye'de evlilik yıldönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler, 10.10.2022 tarihine gün almak için Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Dairede gündüz 15 nikah kıyılırken, akşam saatlerinde de Fethiye'deki farklı mekanlarda nikah kıyımı devam etti. Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesi görevlileri Mehmet Küçükala ve Fatma Durgut, işlemleri yetiştirmek ve nikahların kıyılmasını sağlamak için gün boyu yoğun mesai harcadılar. Nikah Memuru Küçükala "Tüm çiftlere mutluluklar diliyoruz" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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