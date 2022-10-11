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Haberler Muğla Bodrumlu müzisyenlerden Onur Şener protestosu

Bodrumlu müzisyenlerden Onur Şener protestosu

11.10.2022

Bodrumlu müzisyenlerden Onur Şener protestosu
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki müzisyenler, Ankara'da meslektaşları Onur Şener'in öldürülmesini, 20 dakikalık sessiz eylemle protesto etti. Ankara'daki bir eğlence mekanında üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaralamış, Şener kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bodrum'da bir araya gelen yaklaşık 50 müzisyen, Onur Şener'in öldürülmesine sessiz eylemle tepki gösterdi. Müzik aletleri ve begonvillerle eyleme katılan müzisyenler, ayrıca kablosu ses sistemine bağlı olmayan bir mikrofon da tuttu. Müzisyenler, 20 dakikalık sessiz eylem sonunda getirdikleri begonvilleri Onur Şene
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