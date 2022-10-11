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Haberler Muğla Muğla'da yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara düştü

Muğla'da yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen talihsiz olayda yamaç paraşütüyle uçuş yapmak isteyen Hollandalı turist kayalıklara düşerek yaralandı. Yaralı turistin vücudunda kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi.

İHA

11.10.2022, 16:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022, 16:49

Muğla’da yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara düştü

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Eduard Anthonie Ries De Bruin (56), kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeye alınan yaralı turist yaklaşık 250 metre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı turistin vücudunda kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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