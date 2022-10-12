Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

Genellikle tabaka şeklindeki bulutların buluşması ile nem paketçiklerinin orta irtifaya erişmesi ile topografyaya bağlı olarak dalgalı bir şekilde bulut yapısı oluşturacak ortama erişmesi durumunda oluşmaktadır.

Genellikle durgun yapıda, içerisinde az miktarda kristal ve damlacık olan bulut yapısına sahiptir. Bu bulutlardan yağış üretimi söz konusu olmaz. Yağış olsa bile bu kısa zamanda buharlaşır ve gökyüzünde bize mükemmel bir görsel şölen sunar" dedi.