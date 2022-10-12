  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

Son dakika... Muğla'da sabah saatlerinde çok sık rastlanmayan bir doğa olayı meydana geldi. Gökyüzünde oluşan bulut tabakaları ilginç görüntülere neden oldu.

İHA

12.10.2022, 18:35

Muğla semalarında çok sık rastlanmayan doğa olayında Muğla semaları tamamen beyaz bulut örtüsü ile kaplandı.

Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

Yağış uyarısının yapılmadığı Muğla'da ilk defa rastlanan görsel doğa olayının bilimsel açıklamasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik yaptı.

Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

Özçelik, "Muğla, güne Altocumulus bulutları ile uyandı. Bulutlar bize hava kürenin mevcut durumu ve yaşanacak atmosforik olaylar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Altocumulus bulutları orta irtifada bulunan 2-7 kilometre arasında yer alan bulutlardır.

Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

Genellikle tabaka şeklindeki bulutların buluşması ile nem paketçiklerinin orta irtifaya erişmesi ile topografyaya bağlı olarak dalgalı bir şekilde bulut yapısı oluşturacak ortama erişmesi durumunda oluşmaktadır.

Genellikle durgun yapıda, içerisinde az miktarda kristal ve damlacık olan bulut yapısına sahiptir. Bu bulutlardan yağış üretimi söz konusu olmaz. Yağış olsa bile bu kısa zamanda buharlaşır ve gökyüzünde bize mükemmel bir görsel şölen sunar" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA