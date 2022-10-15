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Haberler Muğla 6 pitbull’un koruduğu imalathaneye baskın

6 pitbull’un koruduğu imalathaneye baskın

15.10.2022

6 pitbull’un koruduğu imalathaneye baskın

MUĞLA'DA 6 pitbull cinsi köpek ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını yapıldı. Gözaltına alınan biri İsrailli 2 kişi tutuklandı. El konulan 6 pitbull ise belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi. Baskın sırasında köpekleri uzaklaştıran ekipler, evde 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Shmuel B.D. ve Bora A.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ADEM ÜLKER

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