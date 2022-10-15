Bodrum’daki göreve iade kararına kadınlardan tepki

MUĞLA'DA nisan ayında Bodrum Belediyesi'nde görevli bir kadını darp ettiği iddiasıyla görevden alınan eski özel kalem müdürü Serkan Aloğlu, belediyenin kültür ve sosyal işler Müdürlüğü'nde memur olarak görevlendirildi. Aloğlu'nun belediyede tekrar görevlendirilmesine Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tepki gösterdi.

'SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM'

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Görevden alınan Serkan Aloğlu, basın yoluyla gerçeğe aykırı beyan ve bilgiler doğrultusunda, 'Yargı eliyle aklandığına' yönelik algı yaratarak, Bodrum Belediyesi'ni ve tabii ki Ahmet Aras'ı da baskılama çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediyesi'nde görevli olan kadına karşı gerçekleştirdiği suç teşkil eden eylemleri nedeniyle, yetkili ve görevli bodrum ceza mahkemelerinde kasten yaralama ve hakaret nedeniyle yargılanacak. Aklanmış olması söz konusu değil" denildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Yalıkavak'ta bir restoranda meydana gelen olayda Serkan Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı, başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A isimli kadın ile tartıştı. Olay bir süre sonra fiziki müdahaleye dönüştü. Restoranın tuvaletine kaçan M.A'yı korumak için restorandaki diğer müşteriler de müdahale etti. Aloğlu'nun tuvaletin kapısını da zorlayarak tacizini devam ettirmesi üzerine araya giren müşteriler polisten yardım istedi. Gözaltına alınan Aloğlu daha sonra serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi olmuştu.

ADEM ÜLKER