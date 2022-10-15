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Haberler Muğla Kiraya zam talebine kızıp oteli ateşe verdi

Kiraya zam talebine kızıp oteli ateşe verdi

15.10.2022

Kiraya zam talebine kızıp oteli ateşe verdi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, bir otelin altındaki barı işleten kiracı, otel sahibinin kira zammı isteğine kızarak motorundan çektiği benzinle bardaki masa ve sandalyeleri ateşe verdi. Alevler kontrolden çıkınca otel yandı.

Olay, önceki gün sabaha karşı 03.00 sularında Siteler Mahallesi 209 sokakta bulunan 30 odalı bir otelde meydana geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan bar işletmecisi M.O., otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve kızgınlığının etkisiyle sadece barı yakmak istediğini, pişman olduğunu söyledi.

ADEM ÜLKER

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