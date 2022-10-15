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Haberler Muğla Muğla'da şoke eden anlar! Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

Muğla'da şoke eden anlar! Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olaydai Hüseyin A., aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketini baltayla bastı. Hüseyin A.'nın marketteki kasiyere de saldırıp, raflardaki ürünleri ve dolapları parçaladığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Mehmet Ali A., ağabeyi hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

DHA

15.10.2022, 15:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022, 15:27

Muğla’da şoke eden anlar! Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan markette meydana geldi. Hüseyin A., iddiaya göre, elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti. Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı. Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı.

Market çalışanı, son anda geri çekildi. Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı. Bu anlar, marketin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay anında markette 1 kadın müşterinin de bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ali A'nın., ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

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