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Haberler Muğla Muğla'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da Yatağan- Milas karayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 yaşındaki sürücü su kanalındaki boruya çarptı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün asker eğlencesinden döndüğü öğrenildi.

İHA

15.10.2022, 13:23

Muğla’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Yatağan-Milas karayolunda gece meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 34 yaşındaki Mesut Kırkağaç, direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalı üzerindeki boruya çarptı. Asker eğlencesinden döndüğü öğrenilen sanayi çalışanı Kırkağaç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı çalışmaların ardından evli ve bir çocuk babası vatandaşın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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