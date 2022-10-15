Uçan nine rekora doymuyor

MUĞLALI Fehime Özkan, başarılarıyla görenleri hayran bırakıyor. Bodrum'da yaşayan 84 yaşındaki Özkan, atletizme 9 yıl önce başladı, bu sürede 18 rekor, 200 madalya, 45 kupa kazandı. Özkan'ın kızı 57 yaşındaki Fatma Anter de, Türkiye ve Balkan rekorlarının sahibi. Bugüne kadar 45 rekor kırdı, 320 madalya, 100'ün üzerinde kupa, Avrupa 4.'sü oldu. Atletizme 75 yaşında başlayan ve başarılarıyla 'Uçan Nine' olarak anılan Özkan, haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

75 YAŞINDA BAŞLADI

Özkan, atletizmin 75-79 yaş kategorisinde 100-200- 400-800 metre ve uzun atlama branşlarında 18 defa hem Türkiye hem Balkan rekoru kırdı. Katıldığı 4 kilometreye kadar olan yol yarışları da dahil olmak üzere bugüne kadar 280 madalya ve 64 kupa alan Özkan, onlarca plaket kazandı, birinciliği kimseye kaptırmadı. Gelecek yıl Finlandiya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Özkan'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 'Kariyer Dalı Kutlama Mektubu Ödülü ve Fair Play Onur Ödülü' verildi.

KIZI DA ŞAMPİYON

Kendini 60 yaşında gibi hissettiğini söyleyen Özkan, "Haftanın 6 günü ortalama 8-10 kilometre koşarak yarışlara hazırlanıyorum. Hem sağlığımı koruyorum hem de ülkeme madalya kazandırmanın sevincini yaşıyorum. 100 yaşıma kadar yarışacağım" şeklinde konuştu. Fehime Özkan'ın 57 yaşındaki kızı da rekortmen. Türkiye ve Balkan rekorlarının sahibi. Evli ve iki çocuk annesi Fatma Özkan Anter, masterlarda 45 rekor kırdı, 320 madalya, 100'ün üzerinde kupa, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları kazandı, Avrupa 4'üncüs oldu.

ADEM ÜLKER