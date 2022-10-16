Suç makinesi yakalandı çaldığı otomobil kayıp

MUĞLA Bodrum'da bir esnafın satılık otomobilini, denemek ve ustaya göstermek bahanesiyle alıp götüren bir kişi, araçla birlikte ortadan kayboldu. Suç makinesi çıkan hırsız, ölümle tehdit ettiği eski eşi ve ailesinin evine gitmek için anlaştığı taksiciyi Konya'da bıçakladığı ve aracını gasp ettiği suçlamasıyla tutuklandı, çalınan otomobil ise bulunamadı. Bodrum'da bir esnafın satılık otomobilini alıp götüren M.S.A, araçla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan 4 gün sonra Hatay'dan ticari taksi ile yola çıkıp Konya'nın Karapınar ilçesine, eski eşinin yanına giden M.S.A, taksinin şoförü Emre Yiğiter ile ücret yüzünden tartıştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

TARTIŞMA üzerine M.S.A, Yiğiter'i defalarca bıçakladıktan sonra taksiyi de gasp edip kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Emre Yiğiter, Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, kısa sürede zanlının kimliğini tespit etti. Ekipler M.S.A.'nın boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi F.N.A'nın Karapınar ilçe merkezinde yaşadığını, ona ve ailesine zarar vereceği ihtimali üzerine kadını ve ailesini koruma altına aldı. Polis, M.S.A'yı evinin yakınlarında yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.S.A tutuklandı. Bodrumlu oto yıkamacının otomobili ise bulunamadı.

ADEM ÜLKER