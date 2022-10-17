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Haberler Muğla Genç denizcinin feci sonu! Korkunç kazada hayatını kaybetti

Genç denizcinin feci sonu! Korkunç kazada hayatını kaybetti

Muğla'da Bodrum-Milas karayolunda meydana gelen feci trafik kazasında akaryakıt istasyonunun tabelasına motosikleti ile çarpan 21 yaşındaki Halil Mıstık hayatını kaybetti. Mıstık, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA

17.10.2022, 15:56

Genç denizcinin feci sonu! Korkunç kazada hayatını kaybetti

Kaza, sabaha karşı 04.08'de meydana geldi. Gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti.

Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç denizci için Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Halil Mıstık, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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