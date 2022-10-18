  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Lüks yatta yakalandılar: Bodrum'da 'Ahtapot'a suçüstü

Lüks yatta yakalandılar: Bodrum'da 'Ahtapot'a suçüstü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks yatlar ile göçmen kaçakçılığı yapan 'Ahtapot' adlı suç şebekesine yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, 1 lüks araç, 2 motor yat ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

DHA

18.10.2022, 16:40

Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Lüks yatta yakalandılar: Bodrum’da ’Ahtapot’a suç üstü

Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

Lüks yatta yakalandılar: Bodrum’da ’Ahtapot’a suç üstü

Muğla, İstanbul ve Balıkesir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bu suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kendilerini 'Ahtapot' çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

Lüks yatta yakalandılar: Bodrum’da ’Ahtapot’a suç üstü

56 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Operasyonda ayrıca 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu.

Lüks yatta yakalandılar: Bodrum’da ’Ahtapot’a suç üstü

Bunun yanı sıra, 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin TL, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan materyallere ele geçirildi.

Lüks yatta yakalandılar: Bodrum’da ’Ahtapot’a suç üstü

Bodrum'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA