2 milyon 900 bin dolarlık elması gasp eden iki kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, H.B.(57), G.B.(55), O.E.(30), K.D.(23) ve M.K.(40) isimli 5 kişi piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olduğu iddia edilen elması satmak için, bir evde A.Y.(25), G.K.(25) ve A.E. (22) isimli 3 şüpheli ile buluştu. Pazarlık esnasında, 3 şüpheli silah zoruyla elmasları alarak H.B.'yi gasp etti.

Akyarlar Mahallesi'nde 2 milyon 900 bin dolar elması satmak istedikleri kişiler tarafından gasp edildiğini iddia eden H.B., durumu jandarmaya bildirdi. H.B.'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Jandarma ekipleri kaçan üç şüpheli ile birlikte 6 şahsı gözaltına aldı.

Yapılan aramalar sonucu ekipler 2 ruhsatsız tabanca ve 3 parça elmas ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.Y., G.K., A.E. ile birlikte ismi öğrenilemeyen üç şahıs olmak üzere adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.Y. ve G.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. ile birlikte 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.