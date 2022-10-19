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Haberler Muğla Bodrum'da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Bodrum'da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde meydana gelen kaza, Rüştü Onural yönetimindeki aracın kontrolden çıkarak kaldırıma çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan Onural, otomobil ile asfalt arasında sıkışarak ağır yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ve vatandaşın yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Onural'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İHA

19.10.2022, 11:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Bodrum’da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Kaza, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden Rüştü Onural idaresindeki 48 ABL 027 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bodrum’da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Yolun sağ tarafındaki kaldırıma çarpan otomobil devrildi.

Bodrum’da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Kazada otomobilden dışarı fırlayan sürücü, araç ile asfalt arasına sıkıştı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi kaza yerine geldi.

Bodrum’da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Vatandaşların da yardımıyla sürücü araçtan çıkarılarak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bodrum’da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı!

Bodrum Bölge Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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