CHP’de ‘çimento’ çatlağı

MUĞLA'DA kurulması planlanan çimento fabrikası için yapı ruhsatı veren CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çevrecilerin ve bölge halkının tepkilerinin ardından, partisinden kendisine yöneltilen eleştirilere tahammül edemez hale geldi. Gümüş son yapılan İlçe Danışma Kurulu'nda çimento fabrikası konusunu açan üyelere "Başınıza çimento fabrikası kadar taş düşsün yeter artık" diyerek ateş püskürdü. Çimentoculara karşı mücadele veren CHP üyelerinden Mehmet Özavcı'nın da söz almak istediği fakat kendisine söz verilmediği öne sürüldü. CHP'li birçok ismin, ruhsat krizi nedeniyle kendi aralarında ikiye bölündükleri kaydedildi.

OSMAN AKÇA