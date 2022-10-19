  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Pazarlıkta anlaşamadılar 15 kilometre çatıştılar

Pazarlıkta anlaşamadılar 15 kilometre çatıştılar

19.10.2022

Pazarlıkta anlaşamadılar 15 kilometre çatıştılar

MUĞLA Bodrum'da iki grup arasında mücevher pazarlığı sırasında çatışma çıktı. Çatışma hareket halindeki otomobillerden 15 kilometre devam etti. Çatışma, araçlardan birinin lastiğinin patlamasıyla Yahşi yakınlarında son buldu. Gruplardan biri otomobille kaçtı, lastikleri patlayan otomobildekiler de yaya olarak kaçtı. Her iki otomobilde de çok sayıda kurşun izi tespit edildi. Güvenlik güçlerinin olayın ardından yaptığı çalışmalarda 3 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı. Polis, kaçan diğer grubun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA