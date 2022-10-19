Pazarlıkta anlaşamadılar 15 kilometre çatıştılar

MUĞLA Bodrum'da iki grup arasında mücevher pazarlığı sırasında çatışma çıktı. Çatışma hareket halindeki otomobillerden 15 kilometre devam etti. Çatışma, araçlardan birinin lastiğinin patlamasıyla Yahşi yakınlarında son buldu. Gruplardan biri otomobille kaçtı, lastikleri patlayan otomobildekiler de yaya olarak kaçtı. Her iki otomobilde de çok sayıda kurşun izi tespit edildi. Güvenlik güçlerinin olayın ardından yaptığı çalışmalarda 3 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı. Polis, kaçan diğer grubun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADEM ÜLKER