Vatandaşın arazisine yol yaptılar

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yapımı devam eden yeni devlet hastanesine yapılan alternatif yolun asfaltlama çalışması başlayacakken büyük bir skandalla karşılaşıldı. Yolun bir kısmının özel mülk olduğu ortaya çıktı.

Yolun bir şeridi, mülk sahibi tarafından tel çitle kapatıldı. Yol çalışmasının Büyükşehir Yasası'ndan önce Konacık Belediyesi tarafından başlatıldığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, arazinin topografik yapısından dolayı yolun kaydığını belirterek, "Hatanın bizde olduğu kesin. Şimdi plan değişiklikleri yapabilir miyiz onlara bakıyor arkadaşlarım. Mülk sahibi ile de görüşeceğiz. Buraya nasıl bir çözüm bulabiliriz. Çalışmalarımız bunun üzerinde" diye konuştu.

ADEM ÜLKER