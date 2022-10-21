  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da feci kaza! Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da feci kaza! Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla Seydikemer'de meydana gelen olayda otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazada otobüste kimsenin zarar görmediği öğrenildi.

21.10.2022, 10:37

Muğla’da feci kaza! Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. (52) idaresindeki 07 VU 259 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya Karayolu Sarıyer mevkiinde, kendi şeridinde seyreden A.C. (40) idaresindeki 63 AAS 714 plakalı otobüse sollamak isterken çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü R.C.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan I.C. (44) ise itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı I.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazada otobüste kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA