3 katlı ev alevler içinde kaldı! Yaşlı kadını yanmaktan kurtaran şey ise...

Olay, saat 22.30 sıralarında 3 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'ye (72) ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden alevlerin yükseldiğini fark eden ve bir üst dairede oturan M.S.'nin gelini Perihan Sezer durumu eşine haber verdi.