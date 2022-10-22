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Haberler Muğla Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

22.10.2022, 13:56

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Akyarlar Mahallesine ikamet eden Y.K., M.K. ve Z.Ç. isimli şahısların evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi edinildi.

Jandarmanın uyuşturucu madde arama köpeği "efor" ile birlikte yaptığı aramada; bir miktar toz esrar, bir miktar skunk, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda Y.K. isimli şahıs gözaltına alınırken diğer şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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