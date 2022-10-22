Muğla’da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA'NIN Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde dört ayrı düzensiz göçmen olayında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasadışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Datça imcesi açıklarında ise iki ayrı kurtarma olayında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsularınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dün sabah saatlerinde ve lastik botlar ile Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 114 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik kipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geni Gönderme Merkezine teslim edildi.



■ ADEM ÜLKER

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