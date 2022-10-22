Muğla’da hatalı sollama kazası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Ankara karayolunda meydana geldi. Rıdvan Ceylan (52) idaresindeki 07 VU 259 plakalı otomobil, kendi şeridinde seyreden A.C. (40) idaresindeki 63 AAS 714 plakalı otobüse sollamak isterken çarptı. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Rıdvan Ceylan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan Işın Ceylan (44) ise itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada otobüste kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

■ MURAT YALÇIN