  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yunan askerin elektrik verdiği Türk göçmen öldü

Yunan askerin elektrik verdiği Türk göçmen öldü

23.10.2022

Yunan askerin elektrik verdiği Türk göçmen öldü

BODRUM'DA Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilip, can salıyla Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.Vücudunda darp izleri tespit edilen ve Türk olduğu belirtilen 1 kişi ise tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaya şahit olan göçmenler, ölen kişinin vücuduna Yunanlı askerler tarafından elektrik verildiğini söyledi. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahse konu şahsın ölüm nedeninin tespiti maksadıyla otopsi çalışmaları devam etmektedir. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA