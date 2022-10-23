Yunan askerin elektrik verdiği Türk göçmen öldü

BODRUM'DA Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilip, can salıyla Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.Vücudunda darp izleri tespit edilen ve Türk olduğu belirtilen 1 kişi ise tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaya şahit olan göçmenler, ölen kişinin vücuduna Yunanlı askerler tarafından elektrik verildiğini söyledi. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahse konu şahsın ölüm nedeninin tespiti maksadıyla otopsi çalışmaları devam etmektedir. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ADEM ÜLKER