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Haberler Muğla 5 yaşındaki çocuğa yanlış tedavi iddiası

5 yaşındaki çocuğa yanlış tedavi iddiası

24.10.2022

5 yaşındaki çocuğa yanlış tedavi iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan İrem Günkut, plajda oynarken akrep sokan 5 yaşındaki oğlunun, ilçedeki özel bir hastanede uygulanan yanlış tedavi nedeniyle ölümden döndüğünü iddia etti. Geçtiğimiz haziran ayında yaşanan olayda çocuğu akrep soktuğunu söylemelerine rağmen ısrarla bronşit tedavisi yapıldığını iddia eden Günkut, şunları söyledi:


Anne İrem Günkut, çocuğun cildindeki ize rağmen akrep ısırdığı yönündeki beyanlarının ciddiye alınmadığını söyledi.

BAŞKA CANLAR YANMASIN
"27 saat sonra elimize reçete verip taburcu etmek istediler. Çıkış kağıtlarımıza bir baktık ki tanı bronşit ve güneş çarpması. Çocuğumuza bakıyoruz, nefesi halen düzgün değil, bembeyaz. Nasıl taburcu edersiniz diye ortalığı birbirine kattık. Doktor bize çocuğumuzu tam teşekküllü hastaneye göndereceğini söyledi. Aydın'daki devlet hastanesine gelir gelmez çocuğa tüm tetkikler yapılıp panzehir verildi. Doktorlar 'Bir saat daha geç gelseydiniz çocuğunuzu kaybetmiştiniz' dedi." Oğlu Atlas'ın Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olduklarını söyleyen Günkut, Bodrum'daki özel hastane ile ilgili şikayetini kamu yararı için yargıya taşıyacağını söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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