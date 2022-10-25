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Haberler Muğla Pilot ve yolcuları kayalıklara düştü

Pilot ve yolcuları kayalıklara düştü

25.10.2022

Pilot ve yolcuları kayalıklara düştü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 1900 metre yükseklikten uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu ve yolcuları kayalıklara düşerek yaralandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu B.P. ile yolcusu H.P. ve C.B.Ş. üçlü uçuş gerçekleştirmek istedi. Kalkış esnasında havalanamayan paraşüt kayalık alana düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Sağlık ekiplerine ulaştırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Fethiye'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

MURAT YALÇIN

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