Apart otelin müşterileri yangın tehlikesi atlattı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde dört katlı bir apart otelin bodrum katında dün sabah henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apart otelde kalan müşteriler yangın nedeniyle odalarından tahliye edildi. Üst katlardaki odalarda mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerinin kurduğu yangın merdivenleri ile kurtarıldı. Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 15 kişi ayakta tedavi edildi, 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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