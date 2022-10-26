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Haberler Muğla Lüks villaya göçmen kaçakçılığı operasyonu

Lüks villaya göçmen kaçakçılığı operasyonu

26.10.2022

Lüks villaya göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, düzensiz göçmenleri ev ve villa kiralamak suretiyle konaklattıkları bilgisine ulaşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir benzin istasyonundan 1400 liralık bisküvi ve içecek alan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin Armutalan Mahallesi 527. Sokak'ta lüks bir villaya girdiklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Lüks villayı kiralayan S.T.Ö ve D.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

VURAL EFECİK

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