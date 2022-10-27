Kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Servet Kahraman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 Ekim'de askeri personel Yücel K. (28) idaresindeki otomobil, Muğla- Marmaris karayolu Gökçe mevkisinde, Gül Y. (47) yönetimindeki 48 JT 996 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra askeri personel Servet Kahraman, Ömer Faruk K, Erkan T. ile minibüsteki yolcu Rus Andrei Polunovski yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Servet Kahraman dün hayatını kaybetti.
OSMAN AKÇA