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Haberler Muğla 2 düzensiz göçmen olayında 9 göçmen kurtarıldı, 7 göçmen ise yakalandı

2 düzensiz göçmen olayında 9 göçmen kurtarıldı, 7 göçmen ise yakalandı

Bodrum'da bir grup düzensiz göçmenin can salı içerisinde olduğunu öğrenen Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

İHA

28.10.2022, 10:34

2 düzensiz göçmen olayında 9 göçmen kurtarıldı, 7 göçmen ise yakalandı

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı.



Bodrum açıklarında yaşanan başka bir göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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