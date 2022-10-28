Abramoviç’in yatları 8 ay sonra hareketlendi

RUSYA-UKRAYNA savaşının başladığı günlerde önce Bodrum'a, ardından Yalıkavak'a demirlenen Rus milyarder Roman Abramoviç'in My Solaris isimli yatında 8 ay sonra hareketlilik yaşandı. Ultra lüks yat, bulunduğu Yalıkavak Koyu'ndan demir alarak Bodrum'a geldi.

Savaşın başlamasıyla AB ülkelerindeki mal varlığına el konulmaya başlanan Abramoviç'in "My Solaris" isimli ultra lüks yatı, 21 Mart'ta Bodrum'a gelerek Kumbahçe açıklarına demirlemişti.

Yaklaşık bir hafta orada kaldıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi Küdür koyuna demirlenen 400 milyon pound değerinde ve 140 metre uzunluğunda 36 metre genişliğindeki yat, sekiz ay sonra bulunduğu yerden ayrılarak dün sabah saatlerinde Bodrum'a geldi. YATTA bulunan 70'e yakın personelin bir bölümünün ülkelerine izne gönderildiği, yatın üzerinde güvenlik önlemlerinin de arttırıldığı öğrenildi.

PERSONELİN YARISI İZİNDE

YATTA bulunan az sayıdaki personelin ise temizlik ve bakım çalışmaları ile ilgilendiği görüldü. Yat dün öğle saatlerinde Yalıkavak koyunda bir akaryakıt tankerinden takviye yaptı. Yatın kısa süre içinde Bodrum'dan ayrılabileceği belirtildi. Abramoviç'in Türkiye kıyılarında bulunan diğer ultra lüks yatı Eclipse ise dün sabah saatlerinde bulunduğu Marmaris ilçesi kıyılarından ayrılarak 24 mil uzaklıktaki Fethiye ilçesindeki Göcek Adası açıklarına giderek demirledi.

ADEM ÜLKER