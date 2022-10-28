Muğla’nın parası boşa gidiyor

MUĞLA'DA yılan hikayesine dönen ve yarım kalan müze inşaatı, CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 28 milyon 745 bin lira olarak belirlediği ihaleye teklif veren tek inşaat firması, 98 milyon 434 bin lira istedi.

Sözleşmesi feshedilen ve inşaatın yüzde 98'ini tamamlayan firmanın yetkilisi Öztekin Demir, "Bize 2 milyon lira vermemek için kanunlara aykırı olarak sözleşmeyi feshettiler. Şimdi yaklaşık 100 milyon lira isteniyor. Bu farkı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün cebinden mi ödeyecek?" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Demir'in firması arasındaki dava devam ediyor.

ADEM ÜLKER