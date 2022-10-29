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Haberler Muğla Fotoğraf çekilmek için çatıya çıkan Melike, metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Fotoğraf çekilmek için çatıya çıkan Melike, metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde geçtiğimz günlerde meydana gelen olayda fotoğraf çekilmek için 4 katlı binanın çatısına çıkan 15 yaşındaki Melike metrelerce yükseklikten düştü. Genç kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

İHA

29.10.2022, 15:32

Fotoğraf çekilmek için çatıya çıkan Melike, metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Olay, 12 Ekim Çarşamba günü Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken elindeki telefonu düşürdü. Telefonu almak için eğilen genç kız dengesini kaybederek binanın çatısından beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç kızın düşme anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Kanavuzlar, Muğla'ya sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Kanavuzlar doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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