Kardeşlere ceza yağdı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık ile tutuklu kardeşi için karar çıktı. Ağabey Recep Buhuroğlu (26) iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi 15 yaşındaki A.F.B'ye de 33 yıl hapis cezası verildi. Duruşmanın ardından acılı anne Teslime Buhuroğlu ise, "Adalet yerini buldu. Benim torunum Mihra şuan babasının kucağında olması gerekirdi. Hak ettikleri en ağır cezayı çeksinler" dedi. Olay Seydikemer'e bağlı Çatak mahallesinde, 28 Kasım 2021 tarihinde arazi meselesi sebebiyle yaşanmıştı.

ERDOĞAN CANKUŞ