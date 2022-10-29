Meraklı ormanda kaybolan öğrenciyi buldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde, Kıncılar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aşkın Çarıkçı, teneffüste okulun duvarından atlayarak ormanlık alana koşmaya başladı.

NEDEN KAÇTIĞI BİLİNMİYOR

OKUL idaresi ve öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çarıkçı'yı bulmak için 10 kilometrelik alanda jandarma ve mahalle sakinleri tarafından arama yapıldı. Drone ile havadan bölge taranırken, iz takip köpeği Merak'ın da katıldığı karadan yapılan arama çalışmalarında 8 saat sonra Aşkın Çarıkçı'ya ulaşıldı. Merak'ın yönlendirdiği ormanın iç kesiminde bulunan öğrencinin, endişeli ve korkmuş olduğu görüldü. Okuldan neden kaçtığını açıklamayan öğrenci, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

ADEM ÜLKER