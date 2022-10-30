Aylar sonra uyanan kadın ifadesiyle sevgilisini kurtardı

Erkek arkadaşı M.M. ile tatile geldiği Bodrum'da, otelin 3. katından düşerek ağır yaralanan ve 11 Temmuz'da bitkisel hayata giren 22 yaşındaki Polonyalı Marcelina Musiatowicz, yardım kampanyası düzenlenerek özel bir hastaneden Polonya'ya nakledildi. Erkek arkadaşı M.M. ise kasten yaralama ve cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Bodrum cezaevine gönderildi. Marcelina aylar sonra tedavi gördüğü hastanede uyandı.

Henüz konuşamayan genç kadının sadece söylenenleri anlayıp başını sallayarak tepki verdiği öğrenildi. Marcelina, annesinin sorduğu "Erkek arkadaşın sana kötü bir şey yaptı mı?" sorusuna başını sallayarak "Hayır" dediği kaydedildi. Bunun üzerine anne, Bodrum'a gelip ifade verince, erkek arkadaşı M.M. tahliye edildi ve ülkesine döndü.

■ ADEM ÜLKER