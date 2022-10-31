Fethiye’de kaybolan Alman turistin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'ye tatile gelen Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel, 24 gün önce Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Likya yoluna yürüyüş için gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Kayıp turistin arama çalışmaları devam ederken, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kelebekler Vadisi uçurumda bir ceset buldu. Cesedin çantasından çıkan pasaportun turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.