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Haberler Muğla Eşinin kestiği dal üzerine düştü! Talihsiz kadın can verdi

Eşinin kestiği dal üzerine düştü! Talihsiz kadın can verdi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde kesim alanında eşinin kestiği dalın altında kalan 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

01.11.2022, 14:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022, 14:49

Eşinin kestiği dal üzerine düştü! Talihsiz kadın can verdi

Olay, sabah saatlerinde Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somacık mevkiindeki ormanlık alanda kesim yapan Mustafa Sönmez'in çam ağacından kestiği dal, o sırada ağacın altında geçmekten olan 38 yaşındaki eşi Nurdane Sönmez'in üzerine düştü.

2 çocuk annesi kadının ağır yaralanması ve hareketsiz kalması üzerine Mustafa Sönmez'in ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Nurdane Sönmez'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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