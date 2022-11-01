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Haberler Muğla İntihar olduğu öne sürülen şüpheli ölüm için gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

İntihar olduğu öne sürülen şüpheli ölüm için gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde pompalı tüfekle intihar ettiği öne sürülen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Çelişkili ifade veren oğlu ve komşusu şüphe üzerine gözaltına aldındı. Şahıslar savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

01.11.2022, 13:12

İntihar olduğu öne sürülen şüpheli ölüm için gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle intihar ettiği ileri sürülen Memiş D. (55) oğlu ve komşusu tarafından hastaneye götürüldü. Karnından yaralanan Memiş D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çelişkili ifadeler üzerine Memiş D.'nin oğlu R.D. (30) ile Y.C.A. (17) gözaltına alındı. Ekipler tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Y.C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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