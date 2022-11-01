  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Silahla hastaneye gelen personel yanlışlıkla mesai arkadaşını vurdu

Silahla hastaneye gelen personel yanlışlıkla mesai arkadaşını vurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda, hastaneye ruhsatsız silahla gelen personel, sıkışan mermiyi çıkarmaya çalıştığı sırada, hastane personeli olan arkadaşını vurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

01.11.2022, 16:01

Silahla hastaneye gelen personel yanlışlıkla mesai arkadaşını vurdu

Edinilen bilgilere göre, Fethiye Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, çalışan K.C isimli şahıs babasına ait olduğunu iddia ettiği ruhsatsız tabanca ile hastaneye geldi. Yanında çalışan İ.A isimli arkadaşının merak etmesiyle silahı ona verdi. İ.A silahla oynarken, mermi sıkıştı. Silahı geri alan K.C şarjörünü çıkardığı sırada silah patladı ve hastane çalışanı Ü.B isimli şahıs ensesinden vuruldu. Ü.B hemen yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İ.A ve K.C Polis tarafından gözaltına alınırken, polis olayla ilgi soruşturmayı sürdürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA