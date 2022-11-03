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Haberler Muğla Bodrum'dan şaşırtmayan görüntüler! İsale hattı patladı, iş yerlerini su bastı

Bodrum'dan şaşırtmayan görüntüler! İsale hattı patladı, iş yerlerini su bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde isale hattı patladı, tazyikli suyun şiddetiyle asfalt yarıldı, işyerlerini ve apartları su bastı. Vatandaşlar bir anda gerçekleşen olay karşısında neye uğradığına şaşırdı.

İHA

03.11.2022, 16:00 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022, 16:03

Bodrum’dan şaşırtmayan görüntüler! İsale hattı patladı, iş yerlerini su bastı

Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda yıllardan beri kangren haline gelen isale hattı patlamalarının biri daha bugün öğle saatlerine doğru yaşandı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı.



Tonlarca su caddeye aktı, cadde adeta göle döndü. Cadde üzerinde faaliyet gösteren işletmeleri su bastı. Caddeyi kullanan sürücüler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Patlama sonrası işyerlerinin yanı sıra Bitez'deki apartları da su bastığı öğrenildi. Belediye ekiplerince hatta giden su kesilip patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

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