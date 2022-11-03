Bodrum’da faciadan dönüldü! Yola fırlayan su tankından kıl payı kurtuldu

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Turgutreis-Bodrum kara yolunda seyir halindeyken, İslamhanaleri mevkisinde kasasındaki boş su tankı yola düştü. Su tankı, hızla refüjü aşıp karşı şeride geçti. O sırada aracıyla seyir halinde olan Alpay Kars, ani refleksle şerit değiştirerek tanktan son anda kurtuldu.





Kars, gazetecilere, yaptığı ani manevranın hayatını kurtardığını söyledi. Hasta annesinin oksijen tüpünü doldurup eve döndüğü sırada olayın yaşandığını ifade eden Kars, "Kamyonet o kadar hızlı geliyordu ki 300 metre sonra ancak durabildi. Sürücü daha sonra yanıma gelerek 'Abi sen de bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Bir şeyim yok, neden bunu bağlamadın, nasıl böyle bir şey yaptın, nasıl profesyonel şoförsün?' diye sorduğumda da gırtlağıma sarılarak beni sözlü taciz etmeye başladı." diye konuştu. Kars, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.