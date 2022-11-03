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Haberler Muğla Muğla'daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü

Muğla'daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen olayda geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. Sıçrayan yangında, park halinde bulunan tır ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA

03.11.2022, 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022, 16:49

Muğla’daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü

Olay, Gökova kavşağı yakınlarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki geri dönüşüm konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler park halindeki 48 SR 900 plakalı boş sebze kasası yüklü tır ve 48 YU 509 plakalı otomobile sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı Ula Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında, tır ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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