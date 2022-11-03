Tavuklarına saldıran köpekleri zehirledi!

MUĞLA Bodrum'da 3 köpeğin zehirlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sokak köpeklerine zehirli mama verdiğini itiraf ederken, adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Konacık mahallesi Pedasa Caddesi'nde çevre sakinlerinin sahip çıktığı 2 köpek, 30 Ekim'de sokakta hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede 2 köpeğin de öldüğü belirlendi. Dün sabah bir köpek daha aynı bölgede ölü bulundu. Köpeklerin zehirlendiği şüphesiyle başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpekleri zehirlediğini itiraf etti.

■ ADEM ÜLKER