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Haberler Muğla Yanan evini söndürmeye çalışırken yaralandı

Yanan evini söndürmeye çalışırken yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangınına müdahale eden ev sakini yaralandı, 1 çocuk ise hafif şekilde dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle 2 kişi kurtarıldı.

İHA

03.11.2022, 09:30

Yanan evini söndürmeye çalışırken yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Artemis Caddesi üzerindeki bir evde yemek yapıldığı sırada uzatma kablosu tutuştu, yangın ocak yanında duran kozmetik ürünlerine sıçradı. Yangına ev sakinleri müdahale etmeye çalıştı. O esnada ocaktaki yemek, ev sahibi Orçun Akdamar'ın ayağına döküldü.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, olay yerine sevk edildi. Hafif şekilde dumandan etkilenen çocuk ve ayağından yaralanan Orçun Akdamar, evden dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ayağından yaralanan Akdamar, ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kız çocuğunun ise önemli bir şeyinin olmadığı öğrenildi.

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