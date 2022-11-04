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Haberler Muğla Muğla'da otomobil domuz sürüsüne daldı, 4 domuz telef oldu

Muğla'da otomobil domuz sürüsüne daldı, 4 domuz telef oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan olayda trafik kazasında bir otomobil aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çarptu. Meydana gelen kazada 4 domuz telef oldu.

İHA

04.11.2022, 13:55

Muğla’da otomobil domuz sürüsüne daldı, 4 domuz telef oldu

Kaza, Emecik Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 48 EB 474 plakalı otomobil seyir halindeyken önüne aniden çıkan ve içerisinde yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Çarpmanın etkisi ile 4 domuz telef olurken, sürücü kazayı emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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