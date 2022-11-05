İntihar denilen olayın altından cinayet çıktı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde pompalı tüfekle kendini vurduğu öne sürülen kişiyle ilgili daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli tutuklandı. Karaçulha mahallesi Narcı Caddesi'ndeki tarlada pompalı tüfekle kendini vurduğu ileri sürülen Memiş D'nin (55) ölümüyle ilgili 2 şüphelinin serbest bırakılmasına savcı tarafından itiraz edildi. Bunun üzerine daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.C.A. (17) polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.C.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Daha önce çelişkili ifadeler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Memiş D'nin oğlu R.D. (30) savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmiş, Y.C.A. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



■ MURAT YALÇIN

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