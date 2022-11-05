Samet’in katiline ağır müebbet cezası verildi

Muğla Menteşe'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki Samet Demir cinayetinin 3'üncü duruşması Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasında katil zanlısı Şuayip Kandemir'e ağırlaştırılmış müebbet, cinayeti azmettirdiği iddiası ile yargılanan Yıldırım İlhan'a ise müebbet hapis cezası verildi.





İNKAR ETTİLER AMA...

Katil zanlısı Kandemir son sözünde, "Ben 13 yaşında kan davası güdülen bir insanım. Bana 16 yaşında silah verdiler. Seni vuracaklar, kendini koru dediler. Kardeşlerimle İstanbul'a taşındık. Ardından ailemi terk edip Bodrum'a geldim. Bu süreçte kimseye zarar vermedim. Burada beni tetikçi olarak suçluyorlar. O gün ben orada otururken Samet Demir'in orada olduğunu bilmiyordum. Arkadaşları beni tanıyordu ve Samet'i yanıma gönderdiler. Samet bana silahla saldırdı. Ben kimsenin talimatıyla iş yapmadım" dedi. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Yıldırım İlhan da suçlamaları reddederek Demir'i hayatında hiç görmediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Kandemir'e ağırlaştırılmış müebbet, azmettiricisi İlhan'a ise müebbet hapis cezası verdi.



■ ADEM ÜLKER