Evde baba kız okulda arkadaş!

Fethiye'de turizm işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Tarkan Sapmaz, hayalini kurduğu üniversite eğitimini, 18 yaşındaki kızı Mine ile birlikte gerçekleştiriyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi baba-kız okula birlikte gidip geliyor ve birlikte ders çalışıyor. Tarkan Sapmaz, Fethiye İşletme Fakültesi'nde Finans ve Ekonomi Bölümü'nde, kızı Mine Sapmaz ise Yaşlı Bakım Bölümü'nde eğitim görüyor. Okulda beraber vakit geçiren babakız, dersler konusunda da birbirlerine yardımcı oluyor. Tarkan Sapmaz, "Kızımla aynı üniversitede eğitim görmek inanılmaz bir duygu. Hayalim hep çocuklarıma örnek bir insan olmaktı. Allah bu duyguyu yaşattı. Bir kızım daha var lisede. İnşallah seneye o da buraya gelecek" dedi. Mine Sapmaz ise, "Babamın okuma azmini görünce ben de hırslanıyorum. Sadece bana değil, arkadaşlarıma da örnek oluyor" diye konuştu.



■ ERDOĞAN CANKUŞ