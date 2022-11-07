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Haberler Muğla Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti

Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk Müslüman olarak Hülya adını aldı. İstanbul’da yaşayan ve eşi ile birlikte Fethiye’ye tatile gelen Yulia Konotopchyk (38), bir süre önce karar verdiği İslamiyet'e geçme fikrini Fethiye İlçe Müftülüğünde gerçekleştirdi.

AA

07.11.2022, 17:16

Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukrayna vatandaşı kadın, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Erkek arkadaşıyla Fethiye Müftülüğüne başvuran 38 yaşındaki Yuliia Konotopchky, kendi isteğiyle İslam dinini seçip Müslüman olmak istediğini söyledi.

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve din görevlilerinin nezaretinde yapılan ihtida töreninde Kuran'ı Kerim okundu. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın, Hülya ismini aldı.

İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verilen Konotopchky'e, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.

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